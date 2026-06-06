Llegará a la Presidencia el que más ha trabajado, y a mí, nadie me gana en el trabajo: Rafa Loera

Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común en el Estado de Chihuahua, tras su asistencia al crucero de la avenida Juan Escutia-Colón denominado Terremoto Azul Nacional, presumió la gran aceptación ciudadana que ha tenido, pues dejó claro que hace recorridos de 12 horas.

Loera Talamantes dejó clara la importancia que las personas sepan que hay panistas con mucho que dar. “Imaginate que a mis 35 años, tener los resultados de lograr lo que hemos logrado, trabajar lo que hemos trabajado, eso ya es bastante que decir”.

Asimismo, asumió con firmeza que, para la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua, llegará quien más ha trabajado. “Y a mí nunca me gana en el trabajo”, expresó el también aspirante a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

¿El PAN se queda con la capital? -Yo creo que sin duda, no nomas con la capital, con todas las diputaciones y vamos también por el Gobierno del Estado, no vamos a ceder ni un solo espacio a nadie porque la gente ya se dio cuenta que los narcogobiernos de Morena no les trae ningún beneficio.

¿Qué nos dices del Terremoto Nacional? -Es algo que se está llevando a cabo en varios estados y Chihuahua no se podía quedar atrás, sobre todo en estos momentos donde nuestra gobernadora se convierte en punta de lanza, en donde se empieza a terminar Morena. Estamos aquí los panistas acudiendo al llamado que nos hace la dirigencia Nacional como Estatal para que las personas sepan que Acción Nacional tiene mucho que dar, que Acción Nacional da grandes gobiernos y grandes resultados.

“Hay que decirlo, tenemos una gobernadora que ha disminuido la deuda y le ha invertido a todo ante un Gobierno Federal que nos deja cada vez más solos, cada vez con más recortes presupuestales y sin embargo, nuestra gobernadora, no se raja”.