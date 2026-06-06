Chihuahua pertenece a los ciudadanos no a Morena; que cada quién le haga la lucha: De la Peña

En el marco del evento panista denominado Terremoto Nacional, convocado este sábado en un reconocido crucero de la capital, el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que evidentemente es día hábil y se está saliendo a la calle para posicionar el apoyo ciudadano y de partido político a la gobernadora Maru Campos.

“Que se sepa pues, aunque algunos digan que Chihuahua ya pertenece a otro partido político. Como dijo Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, Chihuahua pertenece a los chihuahuenses y hoy los chihuahuenses estamos defendiendo lo que es nuestro estado y las causas que les interesan a los habitantes”.

De la Peña recalcó que ahí seguirán y defenderán todos los frentes, pues subrayó que Chihuahua está decidido a seguir progresando con desarrollo y sobre todo, dando una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. “No tenemos por qué homologarnos a lo que Morena ha hecho en otros estados del país”.

Y hablando del partido guinda, el funcionario estatal, con miras al 2027 declaró que le llamó mucho la atención que Morena anda echando vivas al aire sobre el número de afiliados, pero con imágenes de su pasada marcha, no hay mucho qué discutir. “¡Que cada quién haga su lucha!”, concluyó.