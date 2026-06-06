A un año de 2027, Marco Bonilla llama a defender Chihuahua y su futuro

A un año de la elección del 2027, a través de sus redes sociales, Marco Bonilla difundió un mensaje en el que llamó a las y los chihuahuenses a defender el futuro del estado y mantener la unidad frente a los retos que enfrenta el país.

En un videomensaje, Bonilla aseguró que Chihuahua ha construido su desarrollo gracias al trabajo, el carácter y el esfuerzo de su gente, por lo que advirtió que el futuro de la entidad debe seguir definiéndose desde el propio estado y no por intereses ajenos a la realidad de las familias chihuahuenses.

“El futuro de Chihuahua se decide en Chihuahua”, expresó.

Marco Bonilla señaló que la fortaleza del estado se encuentra en su gente y destacó la aportación de las distintas regiones que han impulsado el crecimiento de la entidad, desde la frontera, el campo y la Sierra, hasta las ciudades que generan empleo, inversión y oportunidades.

Asimismo, sostuvo que Chihuahua ha logrado avanzar gracias al trabajo de miles de personas que todos los días contribuyen al desarrollo de sus comunidades y reiteró la importancia de preservar ese rumbo en los próximos años.

Durante su mensaje, afirmó que la elección de 2027 representará una decisión trascendental para el estado y para el país, al considerar que estarán en juego temas como la seguridad, la libertad, el desarrollo económico y el futuro de las nuevas generaciones.

“Falta un año para defender nuestra tierra”, expresó.

Bonilla llamó a las y los ciudadanos a participar activamente en la construcción del futuro de Chihuahua y aseguró que se mantendrá trabajando para fortalecer las condiciones que permitan al estado seguir creciendo y generando oportunidades para las familias chihuahuenses.

Finalmente, reiteró que Chihuahua ha demostrado a lo largo de su historia capacidad para enfrentar los desafíos y salir adelante cuando existe unidad, trabajo y compromiso con la tierra que comparten.