Vinculan a proceso a presunto violador de un joven de 18 años en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Alfredo M. G ., por el delito de violación cometido en contra de otro hombre en

Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se registraron el pasado 30 de mayo, en el domicilio ubicado en calle Francisco Tzetzales de la colonia Fray García de San Francisco, cuando el imputado cometió actos de índole sexual en contra de la víctima de 18 años de edad.

Fue detenido por la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales, que, durante la continuación de la audiencia inicial, expuso suficientes datos de pruebas para acreditar ante el Juez de Control, la probable responsabilidad del imputado.

El Órgano jurisdiccional, resolvió que Alfredo M. G., enfrentará un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)