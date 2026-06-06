La democracia se construye con acuerdos: Insulza

El exsecretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza Salinas, afirmó que América Latina enfrenta importantes desafíos para fortalecer sus democracias, pero sostuvo que el diálogo, los acuerdos y la capacidad de adaptación a los cambios globales continúan siendo las herramientas más efectivas para garantizar la estabilidad y el desarrollo de las naciones.

Durante su participación en el Primer Diplomado Internacional de Liderazgo Comunitario “Samuel Kalish Valdez”, realizado en Chihuahua Capital por parte del Gobierno Municipal de Chihuahua y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, el diplomático chileno expuso la conferencia “La Situación Actual de la Democracia en América Latina” ante más de mil estudiantes y líderes comunitarios.

Insulza señaló que la región enfrenta una compleja encrucijada entre la legitimidad de origen, obtenida mediante elecciones libres y competitivas, y la legitimidad de ejercicio, que depende de la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de la población.

El ex titular de la OEA explicó que el desencanto ciudadano hacia la política tradicional no proviene de un rechazo a la democracia, sino de la percepción de que las instituciones han sido incapaces de resolver problemas urgentes como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la corrupción.

Asimismo, identificó cuatro amenazas estructurales para la estabilidad democrática: la persistencia de la pobreza y la desigualdad, el avance del crimen organizado, las deficiencias en transparencia y combate a la corrupción, y el surgimiento de liderazgos que debilitan las instituciones democráticas.

Durante su intervención, destacó que la política debe construirse a partir del reconocimiento de quienes piensan distinto. Señaló que ninguna fuerza política posee la verdad absoluta y que las sociedades democráticas requieren diálogo permanente, respeto a la pluralidad y capacidad para alcanzar consensos.

Como ejemplo, recordó la experiencia chilena tras el plebiscito que marcó el fin de la dictadura, cuando distintas corrientes políticas lograron conformar la Concertación por la Democracia, una coalición que permitió impulsar acuerdos fundamentales para la transición democrática y el desarrollo económico y social del país.

Insulza sostuvo que los periodos de mayor crecimiento y estabilidad se construyen cuando las instituciones son capaces de generar confianza y acuerdos duraderos. En ese sentido, llamó a evitar la polarización y a privilegiar los puntos de coincidencia por encima de las diferencias ideológicas.

El diplomático chileno también abordó la incertidumbre que vive el mundo ante las profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas que caracterizan la actualidad. Explicó que los grandes cambios históricos siempre han generado preocupación e incertidumbre entre la población, tal como ocurrió durante la Primera Revolución Industrial, cuando la mecanización transformó las formas de producción y modificó profundamente el mercado laboral.

Recordó que cada avance tecnológico ha traído consigo beneficios para la humanidad, pero también desafíos para quienes deben adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales. Por ello, consideró fundamental que los gobiernos y las instituciones acompañen estos procesos con políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades y reducir sus efectos negativos.

En materia internacional, Insulza destacó que el mundo atraviesa una etapa de reconfiguración de poderes y mercados, marcada por nuevas formas de competencia económica entre las principales potencias globales. Señaló que los conflictos contemporáneos ya no se limitan a confrontaciones ideológicas, sino que también involucran disputas por mercados, tecnología, producción y liderazgo económico.

Finalmente, reiteró que la respuesta a los desafíos actuales no pasa por soluciones autoritarias ni por restricciones a las libertades civiles, sino por fortalecer la democracia, modernizar las instituciones y construir acuerdos amplios que permitan generar prosperidad, inclusión social y gobernabilidad para las futuras generaciones.

Como parte de su agenda en Chihuahua, Insulza sostendrá encuentros con estudiantes universitarios, empresarios y autoridades municipales, además de dialogar sobre los retos políticos, económicos y sociales que enfrenta América Latina en el contexto internacional actual.