Anuncia secretario de Salud más obras de infraestructura en hospitales de la entidad

Gilberto Baeza, secretario de Salud en el Estado de Chihuahua, adelantó que en siguientes días habrán de concluir una obra de un pabellón en el Hospital Central, obra inconclusa por la anterior administración estatal.

Dijo que están poniendo un elevador nuevo y se está viendo ya con la Secretaría de Hacienda, sobre las plantillas de personal. Baeza dejó claro que en todo el estado habrá obras de infraestructura importantes como lo será en los municipios de: Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Ciudad Juárez.

Declaró que en días pasados quedó en Parral el de Gine, donde ya se recibieron a unos trillizos que fueron atendidos a través de Medi Chihuahua.

La tarea de la Secretaría sigue siendo tratar que los medicamentos sigan por arriba de otros estados del país, pues haciendo comparaciones, Chihuahua tiene buen nivel.