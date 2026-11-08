Sismo de magnitud 5.7 sacude el centro de Japón; hay al menos 22 heridos

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la región central de Japón durante la madrugada del domingo 7 de noviembre, provocando daños materiales en comercios, evacuaciones de emergencia y dejando un saldo preliminar de al menos 22 personas heridas, informaron medios locales y autoridades sísmicas.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico se registró a la 1:04 a.m. (hora local) con un hipocentro localizado a 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó la magnitud del sismo en 5.5.

Las sacudidas más violentas se sintieron en la prefectura de Aichi; sin embargo, el movimiento abarcó una extensa zona del centro del país que incluyó la ciudad de Hamamatsu, las históricas urbes de Kioto y Nara, así como las prefecturas de Gifu y Yamanashi —esta última donde se ubica el Monte Fuji—. Debido a la distancia, el temblor no fue perceptible en la capital, Tokio.

Imágenes difundidas por la televisión japonesa mostraron escaparates de comercios destruidos, cristales esparcidos en la vía pública y estanterías colapsadas en librerías y comercios.

La mayoría de los 22 heridos reportados sufrieron golpes o caídas por las escaleras al intentar evacuar inmuebles durante la sacudida.

Se confirmó la presencia de réplicas de menor intensidad tras el evento principal.

Con información de López-Dóriga Digital