Hallan muerto a Marco Tulio Pedroza, académico de la ENAH y la BUAP

Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de 47 años que colaboraba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue localizado sin vida; informó este sábado 7 de noviembre su sobrina Mar Pedroza mediante redes sociales.

El académico había sido visto por última vez el 19 de octubre en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La denuncia formal por su desaparición se presentó el viernes 6 de noviembre.

Pedroza era doctor en Antropología Social, investigador y gestor cultural. También desarrollaba trabajo como artista del grafiti bajo el nombre de ‘CKIB KAFE’.

Su familia pidió respeto y evitar especulaciones. Según los reportes consultados en medios como Milenio y Excélsior, no se habían difundido el lugar ni las circunstancias del hallazgo; en tanto que la Fiscalía capitalina no había emitido información al respecto.

Con información de López Dóriga