SHCP anuncia baja en pagos de la deuda externa por tres años

Las operaciones de refinanciamiento que se realizaron este año en los mercados internacionales permitieron reducir 54 por ciento las amortizaciones de la deuda externa de 2027, 61 por ciento las de 2028 y 15 por ciento las de 2029, informó la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, quien aseguró que no se prevé “un incremento explosivo” del endeudamiento.

“Estamos comprometidos con la buena calificación del crédito público del país y la vamos a mantener. Las acciones que estamos tomando tanto por el lado del ingreso como del gasto apuntan justamente a la confirmación y a la mejora del crédito público y su calificación en el corto y mediano plazos”, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa.

Agregó que antes de la presentación del Paquete Económico 2027, los funcionarios de Hacienda se reunieron con representantes de las agencias que califican la deuda del país, con las cuales, en general, se mantiene comunicación. Sin embargo, aclaró Amador Zamora, “en ningún momento el presupuesto está sujeto a los criterios de las calificadoras. Esto es muy importante”.

Hacienda prevé que el déficit público (lo que el gasto excede los ingresos) se reduzca el próximo año a 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), luego de cerrar 2026 en 4.1 por ciento. Mientras, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público terminaría en 55 por ciento del PIB.

Sobre este punto, María del Carmen Bonilla destacó que “el portafolio de deuda es bastante resiliente”. De entrada, 84.8 por ciento está contratado a tasa fija y largo plazo, además de estar denominada en moneda local; al mismo tiempo, se ha ido reduciendo la deuda externa para dejarla en torno a 15 por ciento del PIB.

“Adicionalmente, contamos con los programas de coberturas, tanto de tipo de cambio y tasa de interés como la petrolera. Por tanto, no vemos que haya un incremento explosivo de la deuda”, subrayó.

El gobierno federal redujo 69 por ciento el monto de apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) para el próximo año, pero Hacienda rehusó precisar cuándo será autosuficiente la petrolera. Por lo pronto, no será 2027, como se había anunciado.

El próximo año la empresa recibirá 81 mil 100 millones de pesos en apoyos del gobierno federal, 69.2 por ciento menos en términos nominales a los 263 mil 476 millones de 2026, cuando se hizo una transferencia extraordinaria para reducir su deuda financiera.

“Hay una reducción importante en la línea presupuestal y Pemex está en el cumplimiento de su plan estratégico, va conforme a lo planeado y estamos bastante cómodos con la trayectoria de la empresa en materia productiva y de perfil financiero. Creo que es muy contundente que le hayan subido la calificación por primera vez después de 12 años”, comentó Amador Zamora.

“Estamos justo en la trayectoria adecuada para Petróleos Mexicanos”, zanjó el funcionario ante las reiteradas preguntas sobre cuándo la empresa ya no necesitará más apoyos presupuestales del gobierno federal.

El 10 de septiembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que “en 2027 ya saldrá solito Pemex; ya no va a necesitar el apoyo” (bit.ly/3T18Ge7).

La meta es que el próximo año la principal empresa pública del país logre un superávit de 95 mil 100 millones de pesos y siga reduciendo sus obligaciones. De hecho, sin el apoyo que se dio a Pemex en años pasados, la línea presupuestal necesaria para 2027 hubiera alcanzado 136 mil millones de pesos.