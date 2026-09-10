“Chihuahua está de moda”: Bonilla presume reconocimiento nacional y mayor interés en el estado

“Chihuahua está de moda” afirmó el presidente municipal Marco Bonilla, luego de ser incluido en la lista de los 300 líderes más influyentes de México, distinción que, aseguró, representa también un reconocimiento al trabajo que se realiza en la entidad y al creciente interés nacional por Chihuahua.

Bonilla relató que acudió a la Ciudad de México para participar en el encuentro que reúne a figuras de la cultura, arte, música, ámbito empresarial, social y político. Destacó que este año únicamente dos alcaldes fueron incluidos en el listado: Adrián de la Garza, de Monterrey, y él como presidente municipal de Chihuahua. También resaltó la presencia de la gobernadora y del empresario Eugenio Baeza. “Me da mucho gusto porque hay mucha gente que se me acercaba a reconocer el crecimiento de Chihuahua y no solo de la ciudad, sino del estado”, expresó.

El alcalde sostuvo que el reconocimiento trasciende su figura y debe entenderse como una señal de que Chihuahua comienza a consolidarse como referente nacional. Como ejemplo, mencionó el creciente interés de la industria cinematográfica: señaló que actualmente se han realizado o se encuentran en proceso de filmación tres películas en el estado. Incluso relató que tuvo la oportunidad de conversar con Gary Alazraki, productor de proyectos como “Club de Cuervos” y “Nosotros los Nobles”, quien manifestó interés en conocer Chihuahua para explorar posibles locaciones para futuras producciones.

También habló sobre su eventual solicitud de licencia ante el próximo proceso electoral y explicó que todavía no existe una fecha definida. Señaló que el proceso iniciará el 1 de octubre y que, conforme aumenten las responsabilidades relacionadas con la estrategia política del estado, se deberá determinar cuál será el momento óptimo para solicitarla. “No la tengo todavía hoy definida, pero en cuanto se tome la decisión se los vamos a dar a conocer”, afirmó.



Finalmente, sostuvo que le genera orgullo que los reflectores nacionales estén puestos sobre Chihuahua.