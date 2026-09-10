Destaca Marco Bonilla trabajo conjunto con organizaciones civiles para atender retos de Chihuahua

El Alcalde inauguró el Tercer Foro JASP “Maximizando Impactos”, que reúne en Chihuahua Capital a organizaciones de la sociedad civil

El alcalde Marco Bonilla destacó la importancia de contar con organizaciones de la sociedad civil fuertes y mantener una colaboración cercana entre estas, el sector público, empresarios, fundaciones y universidades, para atender los principales retos de las familias chihuahuenses.

Lo anterior, durante la inauguración del Tercer Foro JASP “Maximizando Impactos”, encuentro de carácter estatal que tiene como sede Chihuahua Capital y reúne a integrantes de organizaciones civiles para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y generar nuevas alianzas.

En su mensaje, Marco Bonilla señaló que apoyar y fortalecer a las asociaciones civiles significa ampliar las posibilidades de atención para quienes más lo necesitan, al sumar la experiencia y capacidad de cada organización con los esfuerzos que realizan las instituciones públicas.

“Juntos hemos trabajado en prevención de adicciones, violencia y suicidio; salud mental; atención a niñas, niños y adolescentes; fortalecimiento familiar; inclusión de personas con discapacidad; educación, participación comunitaria y atención a personas en situación de vulnerabilidad”, expresó.

El Alcalde destacó que encuentros como este permiten compartir experiencias y llevar más lejos las soluciones que han dado resultados, además de brindar herramientas para que las organizaciones se profesionalicen, construyan alianzas, encuentren nuevas fuentes de colaboración y amplíen su capacidad de atención.

El foro, organizado por la Junta de Asistencia Social Privada (JASP) del Gobierno del Estado, contempla mesas de trabajo y paneles con representantes de la sociedad civil, como parte de las acciones para fortalecer la vinculación y colaboración entre las distintas organizaciones participantes.

“Sigamos escuchándonos. Sigamos multiplicando lo que funciona. Porque cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, llegamos más lejos”, finalizó Marco Bonilla.