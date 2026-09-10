Justin Trudeau está en México, se reúne con Slim y confirma: ‘Siempre es un placer visitar la Ciudad de México’

Justin Trudeau participó en el foro México Siglo XXI, donde habló de liderazgo, tecnología, diversidad y los retos de las nuevas generaciones.

Justin Trudeau pasó unos días en México y, antes de dejar la Ciudad de México, compartió con sus seguidores algunas fotografías de su visita. El ex primer ministro de Canadá publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram y las acompañó con la frase sencilla: “Siempre es un placer visitar la Ciudad de México”.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F10%2Fjustin-trudeau-esta-en-mexico-se-reune-con-slim-y-confirma-siempre-es-un-placer-visitar-la-ciudad-de-mexico&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

¿Qué hizo Justin Trudeau en México?

En las imágenes, Justin Trudeau mostró parte de su paso por la capital, donde el pasado 4 de septiembre participó en México Siglo XXI, encuentro de Fundación Telmex Telcel que reunió a cerca de 10 mil jóvenes en el Auditorio Nacional.

Ante los becarios, el político canadiense planteó que el mundo atraviesa una etapa de grandes transformaciones, particularmente por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial y los invitó a involucrarse desde el presente y no limitarse a pensar que su momento llegará en algunos años.

Justin Trudeau rn México Siglo XXI 2026 (Instagram)

“Lo que haces como miembro de la sociedad, cómo cuestionas el statu quo y lo que eliges hacer, todo eso, de manera consciente, te convierte en un líder desde ahora”, explicó Trudeau ante los becarios reunidos. “El mundo cambia cuando todos ustedes deciden que va a cambiar, y que toman una acción para hacer eso”.

“Necesitamos que sean los líderes de hoy y que decidan cambiar el mundo”, puntualizó Trudeau durante su participación.

También habló de la importancia de tomar decisiones conscientes en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Desde participar en una comunidad y cuestionar lo establecido hasta decidir dónde invertir el tiempo o qué consumir, explicó que las acciones individuales pueden contribuir a generar cambios colectivos.

Entre las imágenes que compartió, Justin Trudeau también dejó evidencia del encuentro que tuvo con Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de América Móvil, Telmex y Grupo Carso, así como con Carlos Slim Helú. Los empresarios estuvieron presentes durante la jornada de México Siglo XXI 2026, evento en el que Slim Domit dio la bienvenida a los cerca de 10 mil becarios reunidos en el Auditorio Nacional.

Justin Trudeau habla del reto de ser humanos en un mundo dominado por la tecnología

Otro de los temas que abordó Justin Trudeau fue el impacto de la tecnología en la manera en que las personas se relacionan y entienden el mundo.

El ex primer ministro reconoció que incluso quienes han ocupado posiciones de liderazgo continúan aprendiendo frente a un escenario marcado por la inteligencia artificial y los constantes cambios tecnológicos.

“Como todos, estoy aprendiendo qué significa este nuevo mundo y cómo poder ser más humano en un mundo que cada vez está más dominado por la tecnología”, señaló.

Trudeau también habló sobre la diversidad y la necesidad de mantener una actitud abierta frente a quienes piensan diferente. Para él, las diferencias pueden convertirse en una fortaleza cuando existen disposición para escuchar y construir en conjunto.

Su participación fue parte de una jornada en la que Fundación Telmex Telcel reunió a distintas figuras internacionales para compartir sus experiencias con jóvenes universitarios de todo el país. Además de Trudeau, la edición 2026 de México Siglo XXI contó con personalidades como Charlize Theron, Andrew Lloyd Webber, Scott Galloway y Álex Roca, provenientes de ámbitos como el entretenimiento, la cultura, los negocios y el deporte.