“Fracaso es lo que hace la 4T al no combatir al crimen organizado”: Joss Vega por dichos de morenistas vs Torre Centinela

Luego de que el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, calificara a la Torre Centinela como “fracaso” y “culto a la personalidad”, la presidenta del Congreso de Chihuahua, Joss Vega, afirmó que “fracaso es lo que hace la 4T al no combatir al crimen organizado”.

“No es un fracaso. Fracaso es lo que hace la Federación en no combatir al crimen organizado, eso sí es un fracaso”, afirmó Vega Vargas.

La presidenta del Poder Legislativo y diputada del PAN, cuestionó la obra que realizó el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Perez Cuéllar, la cual “no sabemos ni qué es ese monumento o telaraña o algo que hizo ahí entrando a la ciudad, que le costó 50 millones de pesos y que a ningún juarense le sirve. Yo creo que aquí lo más importante es que las y los juarenses, las y los chihuahuenses, se den cuenta que se merecen tener seguridad en nuestro Estado y en Ciudad Juárez, que se merecen tener buenas construcciones, que se merecen que esta Torre, que no solo es una Torre, es una plataforma, pueda estarlos cuidando”.

Asimismo, señaló que la Torre Centinela “le va a cambiar todo el panorama también al centro de Ciudad Juárez con todas las personas que van a estar ahí trabajando, va a haber mucha inversión para todos los locales aledaños”.