Asesinaron a “El Piturris” en Ciudad Obregón. El creador de contenido fue atacado en una taquería familiar y murió tras ser hospitalizado.

Asesinan a José Luis Esparza, un popular creador de contenido conocido como “El Piturris”, en el fraccionamiento Reforma en Ciudad Obregón, Sonora.

El ataque ocurrió el 10 de septiembre mientras trabajaba en la taquería familiar “Los Güichos”, donde un sujeto armado le disparó directamente al pecho antes de escapar.

A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital, el joven de 37 años falleció debido a la gravedad de sus heridas. Diversas corporaciones de seguridad y peritos de la Fiscalía de Sonora acudieron al sitio para recolectar evidencia e iniciar las investigaciones correspondientes.

ASESINAN AL CREADOR DE CONTENIDO “EL PITURRIS” EN CIUDAD OBREGÓN (@MICHELLERIVERAA / X )

Esto se sabe sobre el asesinato del creador de contenido “El Piturris” en Ciudad Obregón

El ataque en la taquería de tacos de cabeza “Los Güichos” se registró alrededor de las 10:55 a 11:00 horas del jueves 10 de septiembre.

La taquería se encuentra ubicada en el cruce de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia/fraccionamiento Reforma de Ciudad Obregón.

José Luis Esparza (“El Piturris”), de 37 años, se encontraba trabajando y atendiendo el negocio familiar ante la presencia de clientes, amigos y familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto de aproximadamente 25 años (vestido con pantalón de mezclilla y camisa blanca con un estampado negro en la espalda) ingresó al establecimiento y pidió dos tacos de cabeza.

Tras esperar brevemente en una mesa, el individuo se levantó y caminó hacia el mostrador donde atendía “El Piturris”.

De manera repentina, sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa al menos dos veces en el pecho de la víctima, provocando que se desplomara inconsciente en el piso. En el lugar de los hechos, las autoridades localizaron dos casquillos calibre .40.

El agresor salió corriendo del negocio por la banqueta oriente hacia el sur. Las investigaciones preliminares mencionan dos posibilidades sobre su escape:

Una indica que caminó hasta la calle José María Iglesias para abordar un vehículo no identificado con cómplices a bordo, el cual huyó por las calles Sonora, Guillermo Prieto y la avenida Norman E. Borlaug.

Mientras que otra versión de los datos iniciales señala que escapó en una motocicleta junto con otra persona.

ASESINAN AL CREADOR DE CONTENIDO “EL PITURRIS” EN CIUDAD OBREGÓN (@MICHELLERIVERAA / X )

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para brindarle primeros auxilios y trasladarlo de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar.

A pesar de la atención médica recibida, “El Piturris” falleció en la sala de urgencias debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos en el tórax.

La Fiscalía de Sonora investiga el asesinato del creador de contenido “El Piturris” en Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Municipal recopilaron las características físicas del atacante y los datos de la ruta de huida para su búsqueda.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abierta la carpeta de investigación y analiza los indicios balísticos y periciales para lograr identificar y localizar a los responsables.

Las autoridades no han logrado identificar formalmente ni ubicar el paradero del atacante. La FGJES procesa los análisis de campo para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado un móvil o causa concreta detrás del asesinato de José Luis Esparza, “El Piturris”.

“El Piturris” elaboraba publicaciones y videos orientados al entretenimiento y la comedia en redes sociales.

Formaba parte del programa “La Guarida Podcast”, espacio audiovisual en el que conversaba sobre diversos temas de interés junto a otros creadores.