Marco Bonilla abre las puertas a Adriana Terrazas: no es alianza con el PAN, es con el proyecto, dice

El edil capitalino Marco Bonilla, calificó como positiva la decisión de Adriana Terrazas de manifestarle su respaldo y sumarse a su proyecto político, al señalar que más allá de buscar alianzas con partidos, pretende construir acuerdos con ciudadanos que quieran contribuir al desarrollo del estado.

El mandatario destacó particularmente la experiencia política de Terrazas en Ciudad Juárez, municipio donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria, y consideró que su conocimiento de las problemáticas, necesidades y dinámica territorial de la frontera representa una aportación importante para el proyecto que encabeza.

“Yo he dicho que no solamente voy a buscar hacer alianza con partidos políticos, voy a hacer alianza con los ciudadanos”, afirmó el alcalde, quien añadió que quienes busquen lo mejor para Chihuahua serán bienvenidos.

Explicó que Terrazas podría desempeñar un papel relevante en Ciudad Juárez, tanto por su conocimiento de la ciudad como por su experiencia política y territorial. Además, señaló que su participación contribuiría al fortalecimiento de la estructura electoral de Acción Nacional de cara a los próximos procesos.

Bonilla Mendoza hizo énfasis en que, de acuerdo con lo expresado por la propia Terrazas, su acercamiento no representa una alianza formal con el PAN, sino un respaldo directo al proyecto que él encabeza.

“No necesariamente es aliarse con el PAN, porque Adriana ha dejado muy en claro que a ella no le interesa aliarse al PAN, sino aliarse al proyecto de un servidor”, sostuvo.

El presidente municipal también se refirió a la salida de Terrazas de Morena y atribuyó su decisión a un episodio que calificó como un acto de misoginia al interior de la fracción morenista, particularmente por parte de su coordinador, situación que, dijo, la llevó a “dar un paso al costado” y renunciar públicamente al partido.

Aseguró que su proyecto busca abrirse a personas provenientes de distintas expresiones políticas y también a ciudadanos sin militancia partidista.

“Nosotros le vamos a dar la bienvenida no solo a ella, sino a todos quienes quieran sumarse a este proyecto”, afirmó, al sostener que el objetivo es impulsar “el bien y la prosperidad permanente de Chihuahua”, concluyó.