Acompaña Junta Local Ejecutiva del INE inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027

Vocalías, consejerías y personal de la Junta Local Ejecutiva y de las nueve Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Chihuahua participaron en un acto cívico y dieron seguimiento a la ceremonia de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, encabezó la ceremonia de honores a la bandera, realizada de manera simultánea en cada uno de los órganos delegacionales del Instituto en el país, luego de escuchar el mensaje ofrecido por Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Consejo General del INE.

Scherman destacó que el Instituto se encuentra listo para asumir las responsabilidades que corresponden a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en los nueve Distritos Electorales Federales que conforman el estado de Chihuahua.

Asimismo, refrendó el compromiso de la institución para garantizar la participación de la ciudadanía en elecciones libres, incluyentes, transparentes y democráticas, convocando al personal de la institución a desempeñar sus funciones con responsabilidad y profesionalismo.

El Proceso Electoral 2026-2027 contempla la renovación de las diputaciones federales, así como la coordinación de trabajos con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, respecto a la elección de Gubernatura, Ayuntamientos, Sindicaturas y Diputaciones Locales para contribuir al desarrollo de las distintas etapas y actividades previstas en los calendarios electorales.

El Consejo Local del INE celebrará su sesión de instalación el próximo 30 de septiembre de 2026, con lo que formalmente iniciarán los trabajos de este órgano colegiado para el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en Chihuahua.