Enric Mas mantiene el liderato de la Vuelta a España tras la contrarreloj

Jeres de la Frontera. El pedalista español Enric Mas mantuvo su liderato general en una contrarreloj individual clave de la Vuelta a España este jueves en un recorrido recorrido de 32.1 kilómetros con salida en El Puerto de Santa María y donde el suizo Stefan Küng ganó la etapa 18 a falta de tres carreras montañosas en la competencia.

El cuatro veces ganador de la Vuelta Primož Roglič, especialista en contrarreloj, subió del tercer al segundo puesto de la general y le recortó 33 segundos a Mas, pero se mantuvo a 1 minuto y 37 segundos del español.

PUBLICIDAD

“(Se siente) bien — realmente bien — para ser honesto. Teníamos en mente que era el tiempo que queríamos perder”, dijo el líder sobre el medio minuto que cedió ante Roglič. “Así que sí, estoy contento”.

Roglič fue cuarto en la etapa, a 19 segundos de Küng, y Mas terminó 12, a 52 segundos.

Mas, de 31 años, ha tenido que conformarse con un segundo puesto en la Vuelta en tres ocasiones, en 2018, 2021 y 2022. Está intentando convertirse en el primer corredor español en ganar la carrera de casa desde Alberto Contador en 2014.

Afp

El ciclista español recordó la victoria de Contador hace más de una década, que también fue la última vez que una etapa de la Vuelta terminó en Jerez de la Frontera.

“En ese momento yo era un niño, él era mi héroe porque (cuando yo tenía) 13, 14 estaba ganándolo todo. Así que sí, significa mucho para mí”, dijo Mas sobre vestir el maillot rojo de líder cerca del final.

Felix Gall cayó del segundo al tercer lugar, a 3:01 de Mas, quien ha conservado el liderato general desde que lo heredó de Tadej Pogacar después de que el cinco veces campeón del Tour de Francia se retirara tras una caída en la octava etapa.

La etapa 19 del viernes es un tramo de 210.8 kilómetros desde Vélez-Málaga hasta Peñas Blancas. La Vuelta termina el domingo en Granada después de pasar las tres semanas en la calurosa parte sur del país.