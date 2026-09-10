Instalan Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Justicia

Con el fin de analizar, discutir y votar la iniciativa conocida como la “Ley Ingrid”, se instalaron las Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Justicia por parte de la 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua.

En este sentido, se aprobó por las y los presentes, que sea la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, quien funja como presidenta de las Comisiones Legislativas, mientras que el diputado Francisco Sánchez Villegas, como secretario de la misma.

Las Comisiones Unidas analizarán el asunto 1332, iniciativa a fin de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución, difusión, transmisión o comercialización de imágenes, audios o vídeos de las investigaciones vinculadas con hechos delictivos, así como de personas fallecidas o víctimas de delito, mejor conocido como “Ley Ingrid”.

La Ley Ingrid, es un conjunto de reformas legales en México que castiga a las y los servidores públicos y particulares, que se centra en modificar el artículo 288 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Específicamente, las penas previstas se aumentarán hasta en una mitad cuando la información difundida se relacione con mujeres, niñas, niños o adolescentes; cuando se trate de cadáveres, restos humanos, lesiones, estado de salid o circunstancia de la muerte de la víctima; cuando se derive de hechos constitutivos de feminicidio, desaparición, violencia sexual, trata de personas o violencia familiar; cuando la difusión se realice con ánimo de lucro, daño, presión mediática, encubrimiento o ventaja indebida; cuando exista reiteración en la conducta.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los diputados: Elizabeth Guzmán, Francisco Sánchez, Jorge Soto, Guillermo Ramírez, Brenda Ríos, Alma Portillo, Irlanda Márquez, Alfredo Chávez, Jael Argüelles y Pedro Torres.