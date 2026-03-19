Sentenciado a seis años en prisión por incendio en Wallmart Delicias

• La cuantificación de los daños del siniestro registrado el 11 de febrero de 2025, se estableció en 232 millones 916 mil 950 pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión, dictada en contra de Diego D. R. y/o Diego Raúl C. M., por daños agravados que cometió en perjuicio de la empresa Nueva Wallmart, en la ciudad de Delicias.

El proceso penal concluyó en un procedimiento especial abreviado, en el que el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 115/2025, dictó la sentencia privativa de la libertad que deberá purgar en el Cereso Estatal No. 1.

En el juicio, se estableció que la cuantificación de los daños ocasionados por el siniestro, era por la cantidad de 232 millones 916 mil 950 pesos, misma que se consideró como parte de la sentencia en cuanto al monto de reparación.

Tras conocer las pruebas contenidas en la investigación a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Integridad Física, y Daños, el ahora sentenciado, solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

Las investigaciones ministeriales establecieron que el 11 de febrero de 2025, Diego D. R. y/o Diego Raúl C. M., de 31 años de edad, originario del estado de Veracruz, al encontrarse en el supermercado ubicado en la colonia Nuevo Terrazas, prendió fuego a una caja de tráiler en el exterior del inmueble, utilizando un objeto de ignición, sin embargo, las llamas se extendieron hacia el inmueble, provocando daños totales.

Derivado de las indagatorias se individualizó la participación del ahora sentenciado, por lo que fue detenido con una orden de aprehensión el 24 de febrero de 2025.

Con las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, se obtuvo la vinculación a proceso y la sentencia condenatoria, apegándose al procedimiento abreviado.