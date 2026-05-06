Senasica confirma caso de gusano barrenador en la CDMX

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó sobre la detección y atención de un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la Ciudad de México, identificado en un perro de 12 años en el poblado de Topilejo, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con una nota informativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el caso fue reportado el pasado 26 de abril a través de las líneas de emergencia, luego de que el animal ingresó a una clínica veterinaria con una miasis en la base de la oreja izquierda, tras una herida provocada por una pelea con otro perro.

Senasica indicó que el caso continúa activo, aunque se encuentra “bajo supervisión, control y atención” de la dependencia federal. Asimismo, aseguró que no se han detectado contagios adicionales en la zona.

“Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera una incursión, es decir, un caso aislado”, precisó la autoridad sanitaria.

Detalló que, “debido a la detección del primer caso”, se implementó una estrategia de contención que incluye vigilancia epidemiológica activa y pasiva, investigaciones retrospectivas y prospectivas, así como la desinfestación de la vivienda donde habitaba el animal.

Entre las medidas desplegadas también se encuentran la conformación de brigadas de rastreo epidemiológico en municipios aledaños, encuestas casa por casa y campañas de difusión en territorio, redes sociales y medios de comunicación para promover el reporte oportuno y la prevención del GBG.

“El Gobierno de México, a través de SENASICA, mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata, personal especializado y coordinación interinstitucional para atender los casos de GBG oportunamente”, añadió la dependencia.

El gusano barrenador del ganado es una infestación causada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente. En México, los casos se concentran principalmente en bovinos y caninos.

De acuerdo con cifras oficiales actualizadas al 4 de mayo, en el país se contabilizan mil 672 casos activos y alrededor de 23 mil casos acumulados de GBG. Del total acumulado, 15 mil 97 corresponden a bovinos, equivalentes al 65%, mientras que 4 mil 64 casos se han registrado en perros, lo que representa 17%. En cuanto a los casos activos, 879 corresponden a bovinos y 457 a caninos.