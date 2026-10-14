Se construirán seis cárceles en mismo número de estados; se prevé que estén para 2027: Harfuch

El enfrentamiento registrado hace varios días en el Centro Penitenciario El Castillo, que se localiza en Mazatlán, Sinaloa, se originó por un conflicto entre miembros de la misma facción, Los Chapitos, recluidos en esa cárcel, informó esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Tras esos violentos eventos, el gobierno federal determinó construir seis nuevas cárceles en el mismo número de entidades, uno de ellas en Sinaloa.

Al participar en la comparecencia mensual del gabinete de seguridad en la mañanera presidencial, el secretario García Harfuch indicó que la situación en el centro penitenciario de Mazatlán que dejó 11 reos y un niño (que ingresó con su madre a visita) fallecidos, se dio por un duelo entre miembros de la misma pandilla.

“Los reportes preliminares que tenemos es que una persona con un liderazgo importante en ese centro penitenciario, de la facción de Los Chapitos o Los Menores, fue liberado. Al quedarse estas pandillas del mismo bando tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada y provocó la riña”, señaló.

Derivado de esa violencia crisis en el penal, dijo, se dieron ya varios traslados de reos a otros penales y se tienen programados nuevos.

Además que esa cárcel, al igual que el penal de Aguaruto, en la capital del estado, Culiacán, están bajo resguardo federal.



Sobre la construcción de los nuevos penales estatales, se realizará en coordinación con los gobiernos locales, y se prevé que estén listos para 2027. Fue una instrucción, dijo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



El secretario detalló que se ubicarán en Chiapas, estado de México, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Veracruz. Tendrán una capacidad total de 18 mil 480 espacios entre las seis cárceles.

“En Sinaloa, ante los hechos recientes en el penal de Mazatlán, la presidenta instruyó que fuera el primero en construirse, con recursos federales, este nuevo centro penitenciario con un estado de fuerza y capacidad para 2 mil 640 reos, infraestructura moderna, mejores sistemas de vigilancia y capacidad de control”, afirmó el funcionario.