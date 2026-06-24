Rosana, Tavo y el Verde-Sorpresas marca 4T-Panistas cierran filas-Maru en Ciudad Juárez

Ahora sí que la sorpresa no fue que Luis Carlos Arrieta le entrara a los registros por la candidatura de la 4T a la gubernatura para sumarse a los que ya sabíamos por anticipado: Martín Chaparro, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. La sorpresa la dio sin duda la diputada local Rosana Díaz, quien se registró como la carta del Partido Verde para buscar ser la coordinadora estatal en Defensa de la 4T, por lo que ya también es cuestión de muy poco tiempo para que la legisladora que oficializó su salida de la bancada de Morena, también haga oficial su adhesión al PVEM como diputada, para que junto al diputado Octavio Borunda, por fin conformen un Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, tan es así que nos enteramos que este viernes, Rosana y Tavo andarán en Juárez para ofrecer una rueda de prensa en donde harían el anuncio de que por fin, Díaz Reyes se convertirá en legisladora del partido de tucán.

Así que bien dijo en su momento el también dirigente estatal del PVEM, Tavo Borunda, que habría sorpresas, no solamente por la llegada prácticamente inevitable de Rosana al partido, también por la estrategia de registrarse como carta del Verde a la tan añorada candidatura de la 4T, lo que coloca sí o sí a ese partido en la jugada y en la mesa de negociaciones, sea cual sea el resultado de la encuesta que determine quién será el candidato o candidata de la alianza que tienen con Morena y el PT. Así que muy seguramente los que se han de haber puesto verdes, pero de coraje, son algunos de los excompañeros de bancada de la diputada Díaz, quien apenas recaló en el PVEM y ya es aspirante a la gubernatura, arropada por las dirigencias estatal y nacional, luego de los malos tratos que dice recibió cuando era integrante de la fracción morenista.

En cambio, en el PVEM ha sido recibida más que bien, pues aunque ya no pertenezca a la bancada de Morena, la juarense continúa con el sello de la 4T, recibió el espaldarazo del Comité Ejecutivo Nacional y no se diga del dirigente estatal Tavo Borunda, con quien no nada más la une una amistad, también el hecho de que ambos forman parte de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, él como presidente y ella como secretaria, además de que los dos traen una misma agenda en común que conjuga perfectamente con los intereses del Verde y la 4T en Chihuahua.

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Y mientras eso sucedía con los registros de aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura, los panistas locales volvieron a cerrar filas con la gobernadora Maru Campos, luego del mensaje que la jefa del Ejecutivo envió el pasado domingo, cuando exigió que el régimen de Morena no anteponga los intereses partidistas por encima de los de México, arriesgando así la soberanía y el T-MEC, aunado a que recordaron el voto en contra de la bancada de Morena al blindaje que pretendía combatir la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral. Es así que ayer el encargado de volver a hacer ruido en el tema fue el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, quien acudió a Palacio para reunirse con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con el cual revisó este y varios asuntos que siguen pendientes en el Legislativo.

Además, la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez, se reunió con la diputada federal Rocío González, quien también movió el pandero en este tema que a decir de los azules, exhibe el presunto narcopacto que los morenos se niegan a romper tanto a nivel nacional como estatal. Sin embargo, esta no es la única cuestión que traen pendiente los panistas, también está el hecho de que ya se planea un encuentro entre la dirigencia estatal y los que aspiran en aparecer en la boleta electoral, esto con la intención de poner orden en la grilla interna y que la unidad siga siendo el eje en el que se basen los azules, no vaya a ser y alguien se les quiera salir del huacal.

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La que hoy tendrá agenda en Juárez es la gobernadora Maru Campos, la cual encabezará un evento en la Universidad Tecnológica en esa fronteriza ciudad. La Góber tiene programado un evento al mediodía para inaugurar la Unidad Básica de Rehabilitación de la UTCJ, en donde estará acompañada por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván y por el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Iván Ortega, así como por el rector de esa universidad, Óscar Ibáñez. Además, la Gobernadora aprovechará su visita a la frontera para revisar cómo anda la operatividad de la estructura gubernamental, ya que Juárez es y debe ser prioridad de la actual administración de Maru Campos.

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No cabe duda que aunque no ayudan, sí estorban. Ese es el caso del Gobierno Federal que no conforme con los recortes a las participaciones federales, a los embates hacia la administración estatal y al desprecio que demuestran un día sí y al otro también hacia Chihuahua, ayer quienes se vieron perjudicados son los usuarios del Bowí, pues debido a un dictamen del IMSS que cambió el periodo de pago a los conductores de los camiones, los choferes decidieron realizar un paro para exigir atención a sus demandas laborales, entre la que destacaba esa modificación, lo que implicó afectaciones a los usuarios y de paso establecer una mesa de diálogo entre la Operadora de Transporte y los choferes involucrados. Al filo de las 16 horas el servicio fue reactivado, pero las quejas por broncas ajenas a la administración estatal, esas nos las desactiva nadie.

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A unos días de que fuera designada por el presidente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, como dirigente nacional de Movimiento Territorial, ayer Alejandra Andrade recibió la visita del dirigente estatal de MT, Fermín Ordóñez, el cual se trasladó a la Ciudad de México para reunirse con la jefa nacional de esa organización tricolor que él encabeza en este estado norteño. Ahí, el líder priista se coordinó con Andrade para continuar con los trabajos de Movimiento Territorial, luego de que Erubiel Alonso dejara tirada la chamba al frente de MT para recalar en Movimiento Ciudadano en su natal Tabasco y así buscar ser candidato naranja, pero como los tricolores andan más que motivados tras la victoria electoral en Coahuila, ni la renuncia del ya exdirigente nacional les movió el tapete y ayer mismo, Ordóñez Arana se coordinó con Alejandra Andrade para continuar con la chamba que trae entre manos el Movimiento Territorial.