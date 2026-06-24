El ébola traspasa las fronteras de África; Francia registra su primer caso

Francia ha registrado su primer caso de ébola, informó este miércoles el Ministerio de Salud del país galo, indicando que se trata de un médico que había viajado a la República Democrática del Congo (RDC), nación que actualmente se enfrenta a una fuerte epidemia.

De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo, esta jornada se confirmó “la identificación del primer caso positivo de la enfermedad del virus del ébola en el país”.

“El paciente, que había regresado de una misión humanitaria en una de las zonas donde circula el virus en la República Democrática del Congo, fue ingresado de inmediato en un centro especializado y se encuentra en condición estable”, se precisa.

También se trata del primer caso confirmado en Europa durante el brote actual que afecta al país africano. En la RDC, los contagios confirmados de ébola ascienden a 1003, con 254 muertes registradas. Las alarmantes cifras convierten este brote en el segundo más grande que se haya registrado.

A finales de mayo, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el rápido avance del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda está superando los esfuerzos de respuesta de las autoridades sanitarias, debido en parte a una identificación tardía que ha dificultado las labores de contención.

“Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil. La situación empeorará antes de mejorar”, declaró. “Pero conocemos este virus y sabemos cómo detenerlo. Hemos detenido todos los brotes de ébola anteriores y detendremos este también”, aseguró Ghebreyesus.