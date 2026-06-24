Se reúne José Luis Villalobos con el secretario de Organización del CEN del PRI; revisan trabajos de afiliación

El diputado local del PRI y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN, José Luis Villalobos, se reunió este martes con el secretario de Organización, Jorge Meade, con quien revisó los avances de los trabajos de afiliación al Revolucionario Institucional en todo el país.

Fue Jorge Meade quien dio a conocer que “por indicaciones del presidente Alejandro Moreno Cárdenas, me reuní con el diputado José Luis Villalobos, coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, para evaluar y dar seguimiento a los trabajos de afiliación que llevan a cabo los Comités Directivos Estatales, sectores y organizaciones del partido”.

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional tricolor añadió que esta reunión se presenta “en el marco del fortalecimiento de la estructura territorial”, por lo que reconoció “el trabajo y compromiso del diputado Villalobos para que el partido cuente con un padrón de militantes listos a participar para el proceso electoral 2027, que en cada sección electoral hay un militante del partido”.

La más reciente jornada de afiliación que encabezó Villalobos García se llevó a cabo en Colima apenas este fin de semana, misma que ha sido replicada en prácticamente todos los estados del país.