Onda de calor se mantendrá este miércoles en territorio estatal; Chihuahua capital llegará a los 39°C y Ojinaga a 43°C

Este miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios medio de la atmósfera al norte del país, mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (oeste), iniciando a partir de este día en Baja California (noreste), Nayarit (suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (sur).

⚠️En entidades del norte de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/FcIJQWeGIN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (este), chubascos en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, así como lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo onda de calor en Chihuahua (norte y oeste), Durango (oeste) y Coahuila (oeste).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, de componente sur en Coahuila y Nuevo León, rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas de 30 a 50 km/h en Durango y Aguascalientes.