“Es tiempo de mujeres, de resultados y de liderazgos cercanos a la gente”: Octavio Borunda tras registro de Rosana Díaz como aspirante a coordinadora estatal en Defensa de la 4T

La diputada local Rosana Díaz Reyes participará en el proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación en Chihuahua, convocado por la coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo rumbo a la renovación de la gubernatura del estado.

El anuncio fue realizado por el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda Quevedo, quien afirmó que Rosana Díaz representa uno de los perfiles más sólidos del movimiento transformador en Chihuahua por su trabajo territorial, cercanía con la ciudadanía y compromiso con las causas sociales.

“Rosana Díaz ha construido una trayectoria basada en resultados, trabajo permanente y contacto directo con la gente, es una mujer preparada, con sensibilidad social y con la capacidad de encabezar un proyecto que responda a las necesidades de las familias chihuahuenses”, señaló.

Borunda destacó que el proceso interno permitirá que sea la ciudadanía quien evalúe y respalde a los perfiles que aspiran a conducir los esfuerzos de la transformación en la entidad.

“Chihuahua necesita una nueva etapa, necesita liderazgos que conozcan la realidad de las colonias, que escuchen a la gente y que tengan la capacidad de construir soluciones, Rosana ha demostrado que sabe trabajar cerca de la ciudadanía y dar resultados”, expresó.

El dirigente estatal subrayó que la legisladora juarense se ha distinguido por impulsar una agenda enfocada en las mujeres, los jóvenes, el bienestar social, la justicia y la protección del medio ambiente, consolidándose como una de las figuras con mayor crecimiento político dentro del movimiento.

Asimismo, sostuvo que la participación de Rosana Díaz fortalece la presencia del Partido Verde dentro de la coalición y envía un mensaje claro de apertura, inclusión y renovación política.

La dirigencia estatal del Partido Verde aseguró que este proceso representa una oportunidad histórica para fortalecer la participación ciudadana y consolidar un proyecto que responda a las demandas de las y los chihuahuenses.

“Chihuahua merece un gobierno cercano, sensible y con visión de futuro. Merece una transformación que se traduzca en resultados. En el Partido Verde estamos listos para construir esa alternativa junto a la ciudadanía”, concluyó Octavio Borunda Quevedo.