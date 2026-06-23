Lilia Aguilar dice que buscará ser candidata para la alcaldía de Juárez

La legisladora federal del PT, Lilia Aguilar, declaró sus intenciones de contender por la presidencia municipal de Ciudad Juárez en el próximo proceso electoral de 2027.

“Me registraré para contender por la alcaldía de Ciudad Juárez”, expresó Lilia Aguilar en el marco de los registros de los coordinadores por la defensa de la 4T, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, realizados en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México.

Lilia Aguilar anunció que está lista para registrarse una vez que se abra la convocatoria para las principales alcaldías del país: “es de mi interés contender por el gobierno de Ciudad Juárez, la ciudad que desde hace nueve años me ha adoptado y a la que he representado con dignidad.”

La diputada señaló que es consciente de que el piso no será parejo, pues competirá contra quienes cuentan con mayores recursos y acceso a una “brutal red de difusión”. Sin embargo, aseguró estar confiada: “Soy una mujer de izquierda, siempre he estado en este movimiento y ayudé a fundarlo, no llegué a la 4T como un cuadro de ocasión, llegué a construirla.”

Agregó que sus principios están con la gente y que está preparada para gobernar Ciudad Juárez: “Me he preparado toda mi vida para esto, sé cómo hacer políticas públicas, cómo hacer funcionar un presupuesto y cómo llevar a Juárez a un siguiente nivel: una ciudad digna para vivir, que explote al máximo su potencial económico como la frontera más importante del mundo”.

La diputada federal y líder del PT en Chihuahua cuenta con estudios en Administración Pública por la Universidad de Harvard, además de una sólida trayectoria legislativa, confiada en su preparación académica y política, aseguró que, pese a no contar con los mismos recursos económicos que otras aspirantes, saldrá triunfante en la encuesta final.