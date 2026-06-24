Agricultor destroza con su tractor el vehículo de un cobrador de morosos

Un inusual suceso tuvo lugar el jueves de la semana pasada en el pequeño y tranquilo municipio español de El Burgo Ranero.

Un agricultor utilizó su tractor para atacar el automóvil de un cobrador de morosos. El vehículo acabó volcado boca arriba y con numerosos daños, por suerte sin nadie en su interior.

El atacante ha sido detenido este martes por la Guardia Civil y deberá enfrentar un proceso judicial por los daños causados.