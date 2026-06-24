Agricultor destroza con su tractor el vehículo de un cobrador de morosos

Un inusual suceso tuvo lugar el jueves de la semana pasada en el pequeño y tranquilo municipio español de El Burgo Ranero.
Un agricultor utilizó su tractor para atacar el automóvil de un cobrador de morosos. El vehículo acabó volcado boca arriba y con numerosos daños, por suerte sin nadie en su interior.
El atacante ha sido detenido este martes por la Guardia Civil y deberá enfrentar un proceso judicial por los daños causados.
Un candidato del PP, detenido por volcar con su tractor un coche de un cobrador de morosos en un pueblo de León https://t.co/BFSMKhhSLI pic.twitter.com/hb9smJp5Nq
— elDiario.es (@eldiarioes) June 23, 2026