Cumple Marco Bonilla al 100% modernización del alumbrado público LED en la zona sur de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 23 de junio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla cumplió al concluir la modernización del alumbrado público a luz LED al 100% en la zona sur de la ciudad, por lo que hoy miles de familias cuentan con calles mejor iluminadas, más seguras y eficientes.

En su mensaje, el Alcalde reiteró que así se cumple, ya que son 358 mil chihuahuenses tienen calles más seguros y espacios públicos más dignos; un compromiso realizado hace tiempo, y hoy en día es una realidad.

A su vez, Bonilla, compartió que en total se ha reconvertido el 94 por ciento de alumbrado público con esta tecnología LED, lo cual ha significado una inversión de 620 millones de pesos.

El Alcalde destacó que estos trabajos han alcanzado más de 295 colonias y 35 vialidades principales del sur de la ciudad. Fue en el año 2022 cuando inició está modernización tecnológica y para esta zona se tuvo una inversión de 143 millones de pesos.

“Vamos a seguir trabajando hasta que toda nuestra ciudad y nuestras comunidades rurales cuenten con alumbrado LED, porque creemos que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda. La tranquilidad y la calidad de vida deben llegar a cada rincón del municipio”, expresó el edil capitalino.

El director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, compartió que estos resultados fueron una visión de un mejor Chihuahua. Destacó, que fue un logro posible gracias al liderazgo del alcalde Marco Bonilla, ya que le ha apostado en mejorar los espacios públicos, ya que esto le brinda una mejor calidad de vida a las familias de Chihuahua.

Finalmente, María de Jesús Baltierrez, ciudadana beneficiaria del sur de la ciudad, agradeció al Gobierno Municipal, ya que hace años era muy peligroso salir de casa, escuelas y demás espacios públicos, y ahora se cuentan con calles más seguras gracias a estos esfuerzos.

Cabe señalar que, las nuevas luminarias LED son más eficientes en cuanto a consumo energético, brindan mayor amplitud e iluminación, además, son una apuesta para que Chihuahua sea más moderno y que mejore la calidad de vida de las familias.