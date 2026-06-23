Cumple Marco Bonilla al 100% en modernizar alumbrado Led al sur de la capital

El mandatario capitalino, Marco Bonilla cumplió al concluir la modernización del alumbrado público a luz LED al 100% en la zona sur de la ciudad, por lo que hoy las familias cuentan con calles mejor iluminadas, más seguras y eficientes.

Estos trabajos han alcanzado más de 295 colonias y 35 vialidades principales del sur de la ciudad. Fue en el año 2022 cuando inició está modernización tecnológica y para esta zona se tuvo una inversión de 143 millones de pesos.

Las nuevas luminarias LED son más eficientes en cuanto a consumo energético, brindan mayor amplitud e iluminación, además, son una apuesta para que Chihuahua sea más moderno y que mejore la calidad de vida de las familias.

”Las palabras son para cumplirse, eso me lo dijo mi abuelo”, dijo el alcalde Bonilla durante su discurso, al recordar que ya se cumplió esa promesa, siendo todo un reto. Este resultado, representa a todos aquellos vecinos que pedían más seguridad con alumbrado.

Mencionó que tan solo en el 2025 hubo un ahorro de 42 millones de pesos en ahorro de energía, según datos de la CFE.

La meta es que Chihuahua avance parejo, recalcó, por lo que actualmente en la capital van al 94% de cobertura en la modernización del alumbrado, con un gasto invertido de 620 millones de pesos.