Bonilla da un gran paso en tema de alumbrado tal y como lo hizo Patricio Martínez: Alex Domínguez

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Dominguez celebró el trabajo del alcalde Marco Bonilla y su Dirección de Mantenimiento Urbano por completar alcalde 100 por ciento la modernización de las luminarias LED al sur de la capital.

El también líder estatal del PRI, partido en coalición con la actual administración, declaró que este logro fue una decisión acertada.

“Creo que este tema del cambio de la luminaria es así una política pública que te brinda seguridad que da tranquilidad a las familias y el que el sector sur de la ciudad tenga ya al 100% el planteamiento que hizo el alcalde es una buena noticia. Creo que desde luego que como él lo ha venido proyectando, seguirá trabajando en este propósito y creo que el alumbrado público es una prioridad”.

El del tricolor recordó que Patricio Martínez hizo un cambio cuando inició el tema del alumbrado y hoy con las nuevas tecnologías, le parece que el alcalde Bonilla está dando un gran paso hacia adelante para poner muy la ciudad muy competitiva.