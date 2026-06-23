Se reúne Fermín Ordóñez con dirigente nacional de Movimiento Territorial del PRI

El dirigente estatal de Movimiento Territorial del PRI, Fermín Ordóñez, se reunió este día con la dirigente nacional de esa organización priista, Alejandra Andrade, quien asumió el cargo el pasado 12 de junio.

Ordóñez Arana resaltó la atención recibida por la dirigente nacional de Movimiento Territorial, con quien se coordinó para el trabajo de estructura y futuros proyectos de esa organización del Revolucionario Institucional.

El líder de MT en Chihuahua agradeció el recibimiento por parte de la líder nacional de Movimiento Territorial, reunión en la que ambos se comprometieron para impulsar los trabajos de dicha organización.

Alejandra Andrade fue designada como dirigente nacional de MT el pasado 12 de junio por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien le deseó éxito en esta nueva encomienda como sucesora de Erubiel Alonso Que.