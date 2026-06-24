El Mundial no llena todos los restaurantes: 65% no aumentó sus ventas en el arranque del torneo

El arranque del Mundial 2026 todavía no se traduce en una bonanza generalizada para la industria restaurantera mexicana. Aunque algunos negocios registraron ventas de doble dígito, ocupaciones completas y hasta listas de espera durante los partidos, la mayoría de los establecimientos consultados por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) no reportó incrementos en sus ingresos.

De acuerdo con una encuesta aplicada por el organismo entre sus afiliados, durante el periodo comprendido entre el partido inaugural de la Copa Mundial y el fin de semana del Día del Padre, el 65% de los restaurantes no registró un aumento en ventas.

Además, cinco de cada 10 establecimientos reportaron un desempeño inferior al de una semana regular y solamente alrededor de una cuarta parte consiguió mejores resultados.

Las cifras muestran que el impacto económico del torneo ha sido desigual y depende de factores como la ciudad, el formato del restaurante y el perfil de sus clientes. Mientras una parte de los negocios no logró capitalizar el inicio de la competencia, otros alcanzaron crecimientos superiores al 30% e incluso al 50%.

El Día del Padre ganó el primer partido

El principal impulso para los restaurantes durante el periodo analizado no provino exclusivamente del Mundial, sino de las celebraciones familiares.

El 45% de los establecimientos que tuvo un mejor desempeño atribuyó sus resultados principalmente al Día del Padre.Otro 15% señaló que la combinación de la celebración y los partidos favoreció sus ventas.

Los resultados reflejan que las fechas asociadas con reuniones familiares continúan teniendo un peso importante para la industria. En esta primera etapa, el futbol funcionó como un complemento para la convivencia, pero no necesariamente como el único motivo para acudir a un restaurante.

La derrama también fue generada principalmente por consumidores locales. La mayoría de los negocios encuestados no identificó una presencia significativa de turistas relacionados con el Mundial.

Así, el consumo registrado durante los primeros encuentros estuvo vinculado sobre todo con comidas familiares, reuniones entre amigos y grupos que eligieron los restaurantes para seguir los partidos.

Tickets de entre 251 y 400 pesos dominan el consumo

La mayor actividad se concentró en establecimientos con tickets medios. El rango más frecuente fue de entre 251 y 400 pesos por persona, reportado por el 40% de los restaurantes participantes en la encuesta.

Otro 20% señaló consumos promedio de entre 401 y 600 pesos por comensal. Para CANIRAC, estos rangos corresponden principalmente con una dinámica de convivencia familiar y social.

El comportamiento de la ocupación también evidenció las diferencias dentro del sector.Cerca del 45% de los restaurantes operó con menos de la mitad de sus mesas ocupadas.

En contraste, algunos establecimientos reportaron niveles de ocupación de entre 91% y 100%, además de listas de espera o sobrecupo durante la transmisión de determinados encuentros.

La combinación de ambos escenarios confirma que el Mundial no está generando el mismo efecto para todos los modelos de negocio. Los beneficios se han concentrado en ciertos formatos, ciudades y tipos de clientela, mientras que una proporción importante de restaurantes todavía no percibe una mejora frente a su operación habitual.

Una derrama concentrada, no generalizada

Los primeros resultados permiten matizar las expectativas sobre el impacto que el torneo podría tener en la industria restaurantera. El futbol sí ha generado oportunidades, pero hasta ahora estas se encuentran concentradas en una parte de los establecimientos.

El desempeño de los negocios que consiguieron crecimientos superiores al 30% o al 50% convive con una realidad distinta para la mayoría: ventas sin variaciones, ocupaciones inferiores al 50% y resultados por debajo de una semana convencional.

CANIRAC informó que continuará siguiendo el comportamiento del sector durante el resto del Mundial para identificar nuevas tendencias de consumo, oportunidades comerciales y necesidades de acompañamiento para los restaurantes.

Por ahora, el primer balance muestra que el torneo comenzó con mesas llenas para algunos, pero sin una derrama homogénea para toda la industria. Y, al menos durante el primer fin de semana relevante para el sector, fueron las familias y la celebración del Día del Padre las que tuvieron mayor peso en las cuentas de los restaurantes.