Rodri aterriza en Barcelona para concretar el fichaje “soñado”

El mediocampista del Manchester City, Rodri, ha llegado a la ciudad de Barcelona antes de concretar su traspaso al gigante catalán por 76.5 millones de euros (65.3 millones de libras / 88.5 millones de dólares).

El jugador de 30 años declaró que fichar por el club del Camp Nou es “un sueño hecho realidad”, y se espera que el acuerdo se cierre definitivamente tras el reconocimiento médico del martes.

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de El Prat, Rodri comentó: “Estoy muy contento de estar aquí. Han sido unos días intensos, pero me alegra que todo se haya resuelto.

“Jugar en el Barcelona es un sueño hecho realidad para mí. Tengo muchas ganas de reunirme con mis compañeros, a la mayoría de los cuales ya conozco de la selección nacional; ahora toca trabajar duro y dar lo mejor de mí.

“Vamos a por la Champions League, vamos a por todo lo que se nos presente”.

El centrocampista, que se proclamó campeón del mundo con España este verano, había entrado en el último año de su contrato en el Etihad Stadium y despertaba el interés tanto del Barcelona como de su eterno rival, el Real Madrid.

La semana pasada, el Barça vio rechazada una oferta inicial cercana a los 50 millones de euros y tampoco tuvo éxito con una propuesta mejorada, antes de alcanzar finalmente un acuerdo el domingo.

Si todo transcurre según lo previsto en el reconocimiento médico, su fichaje podría anunciarse ese mismo día, con la presentación oficial programada para el miércoles.

El City esperaba retener a Rodri; de hecho, el técnico Enzo Maresca lo calificó de “jugador de primer nivel” y afirmó que “todos los equipos necesitan a Rodri” tras la Community Shield del domingo. Sin embargo, no lograron convencer a su pieza clave para que se quedara y firmara un nuevo contrato.