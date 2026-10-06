“Un pequeño precio que hay que pagar”: Trump no descarta que Irán pueda destruir Los Ángeles y San Diego

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este lunes que eliminar dos grandes ciudades, San Diego y Los Ángeles, ambas ubicadas en el estado de California, sería “un pequeño precio que hay que pagar” en su guerra contra Irán.

“Es un pequeño precio que hay que pagar para mantener la seguridad del mundo y la de nuestro país. Pueden arrasar una ciudad. Que arrasen Los Ángeles. Que arrasen San Diego. Es un precio muy pequeño que hay que pagar y todo esto va a terminar muy pronto”, proclamó durante un mitin en Nebraska entre el júbilo de la multitud, hablando de los elevados precios de los combustibles por el conflicto.

Las declaraciones de Trump provocaron una respuesta inmediata desde California. El gobernador del estado, Gavin Newsom, calificó a Trump en X de “desquiciado” y “peligroso”, señalando que “tras enviar a la Guardia Nacional y a los marines a ocupar California, Donald Trump afirma ahora que nuestros enemigos extranjeros ‘arrasen’ Los Ángeles y San Diego”.

Desde la Oficina de Newsom señalaron que “el presidente aboga por un ataque contra más de 10 millones de residentes estadounidenses en dos de las ciudades más grandes del país”.

Por su parte, el alcalde de San Diego dijo que su ciudad “no es un daño colateral”, mientras que sus ciudadanos no son “prescindibles” ni “un pequeño precio que hay que pagar”, e instó a Trump a dejar la urbe “al margen de su imprudente retórica bélica”.

A su vez, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, escribió de forma concisa: “No mencione a Los Ángeles ni con un dedo”.