Adrián LeBarón denuncia que FGR pide 10 años para presunto implicado en masacre de su familia

Adrián LeBarón cuestionó la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para que un implicado en la masacre de nueve integrantes de su familia reciba una pena de 10 años de prisión, al considerar que la sanción planteada no corresponde con la magnitud de los hechos.

A través de una publicación en redes sociales, LeBarón señaló que la Fiscalía habría solicitado a un juez autorizar dicha pena para Alejandro Escárcega Adame, acusado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Tanto esperar para que me digan que 10 años de cárcel es lo que vale la vida de mi familia. La @FGRMexico le está pidiendo a un juez que autorice 10 años de cárcel a un implicado en la masacre de 3 mujeres y 6 niños. Es un año por cada vida que ayudo a destruir; un año por cada… — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) October 5, 2026

El planteamiento de la FGR forma parte de la causa penal 361/2020 y contempla un procedimiento abreviado, de acuerdo con un acuerdo judicial fechado el 28 de septiembre de 2026.

FGR propone procedimiento abreviado para Alejandro Escárcega Adame

El documento judicial señala que durante una audiencia celebrada el 30 de julio de 2026, la Fiscalía informó que Alejandro Escárcega Adame tenía autorizado un procedimiento abreviado.

La propuesta corresponde específicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, por el cual se sigue el proceso penal contra Escárcega Adame.

El acuerdo fue incorporado al expediente después de que la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, notificara al Tribunal de Enjuiciamiento sobre lo ocurrido durante aquella audiencia.

Adrián LeBarón cuestiona la sanción propuesta por la Fiscalía

Tras conocer la propuesta, Adrián LeBarón expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el acusado reciba una pena de 10 años.

El integrante de la familia afectada señaló que esa cantidad de tiempo representa, en su opinión, una sanción insuficiente frente a las nueve personas asesinadas durante el ataque.

También cuestionó que la pena pueda ser presentada como una forma de justicia para las familias afectadas y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum pronunciarse sobre el caso.

Entre los puntos señalados por LeBarón se encuentran:

La propuesta de 10 años de prisión para Alejandro Escárcega Adame.

La multa contemplada de 250 días, equivalente a 21,720 pesos.

El señalamiento de que el procedimiento corresponde a un delito de delincuencia organizada relacionado con delitos contra la salud.

La exigencia de que se considere el impacto de la masacre en las familias afectadas.

La petición a Claudia Sheinbaum para que se pronuncie sobre el caso.