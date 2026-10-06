Nombra alcalde René Chavira a Ana Lucía Herrera y Jaime Calderón como nuevos miembros del gabinete Municipal

-Ana Lucía Herrera asume la Coordinación de Gabinete y Jaime Calderón la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua informa ajustes en su Gabinete, con la incorporación de Ana Lucía Herrera como coordinadora de Gabinete y Jaime Calderón como director de Planeación e Innovación Gubernamental, quienes a partir de este día asumen dichas responsabilidades para dar continuidad a los trabajos de la administración municipal.

Hasta hoy, Ana Lucía Herrera se desempeñaba como jefa de Despacho de la Presidencia Municipal y cuenta con experiencia en estrategia política, comunicación estratégica y asuntos públicos. A lo largo de su trayectoria ha asesorado y coordinado proyectos políticos y de gobierno en México y el extranjero, además de participar como conferencista y consultora en temas de comunicación política, liderazgo, imagen pública y reputación. Es licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey y egresada del seminario “Democracia que Funciona: Gobernanza Anticipativa” de la George Washington University.

Por su parte, Jaime Isaac Calderón Treviño cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública municipal. Es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde 2021 forma parte de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, donde se desempeñó como subdirector de Innovación Gubernamental y posteriormente como subdirector de Planeación y Evaluación. Previamente ocupó distintas responsabilidades en las áreas de Desarrollo Humano, Educación y Desarrollo Social de los municipios de Chihuahua y Delicias.

Los cambios se dan tras las renuncias de Arturo García Portillo a la Coordinación de Gabinete y Verónica Rodulfo a la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, quienes concluyen sus encargos para continuar con proyectos personales.

En su carta de renuncia, Verónica Rodulfo señaló:

“Durante estos cinco años, he tenido la oportunidad de formar parte de un proyecto de gobierno que me permitió asumir grandes retos, aprender de cada experiencia y, sobre todo, contribuir con mi trabajo al cumplimiento de los objetivos planteados por la administración municipal”.

Por su parte, Arturo García Portillo agradeció la oportunidad de haber estado al frente de la Coordinación de Gabinete, desde donde participó en la articulación de las distintas áreas que conforman el Gobierno Municipal para dar seguimiento a los proyectos y objetivos de la administración.

El alcalde Chavira Venzor agradeció el trabajo realizado por Verónica Rodulfo y Arturo García Portillo durante estos años, así como su participación en proyectos y acciones que contribuyeron a los resultados alcanzados por Chihuahua Capital en materia de competitividad, innovación y calidad de vida, e hizo un llamado a quienes asumen esta nueva responsabilidad a redoblar los esfuerzos para mejorar los resultados en Chihuahua Capital.