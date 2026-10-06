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Bombero auxilia a un armadillo en medio de un incendio

Un bombero protagonizó una escena entrañable al auxiliar a un armadillo de tres bandas que encontró cerca de un área afectada por un incendio forestal en Ribeirão Cascalheira, en el estado brasileño de Mato Grosso.

En medio del intenso calor, el efectivo le ofreció agua directamente con ayuda de un bidón. Tras hidratarse, el animal se alejó por sí solo de la zona de riesgo y regresó a su hábitat.

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