Bombero auxilia a un armadillo en medio de un incendio

Un bombero protagonizó una escena entrañable al auxiliar a un armadillo de tres bandas que encontró cerca de un área afectada por un incendio forestal en Ribeirão Cascalheira, en el estado brasileño de Mato Grosso.
Resgate – Um tatu-bola foi encontrado próximo a uma área atingida por um incêndio florestal e recebeu água de um bombeiro durante o combate às chamas, em Ribeirão Cascalheira, a 772 km de Cuiabá, no último dia 30.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um… pic.twitter.com/QLTcm7xoY1
— g1 (@g1) October 5, 2026
En medio del intenso calor, el efectivo le ofreció agua directamente con ayuda de un bidón. Tras hidratarse, el animal se alejó por sí solo de la zona de riesgo y regresó a su hábitat.