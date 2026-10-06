“Si nos dividimos pondríamos en riesgo la victoria en Chihuahua”: Andrea Chávez insiste que es un soldado de Sheinbaum

A través de un video en sus redes sociales, la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, insistió que es un soldado de la presidenta Claudia Sheinbaum y de que luchará por la unidad de la 4T, horas después de haber sido designada como aspirante a la alcaldía de Ciudad Juárez:

Cuando la Soberanía Nacional está bajo amenaza, no hay margen para titubeos. Cuidaremos de nuestra heróica Ciudad Juárez, custodia de la República, para cuidar a Chihuahua y a toda la Nación. pic.twitter.com/9uCsAnoecA — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 6, 2026

“Hoy se informó que, por consenso, tengo el encargo de coordinar los trabajos de la transformación en Ciudad Juárez, tierra trabajadora en la que nací y cuyos dolores me empujaron a hacer política.

Durante años llevé las heridas de las y los juarenses a las más altas tribunas parlamentarias y ahora me tocará saldar personalmente la deuda que nuestro estado tiene con nuestra frontera.

Cumplo mi palabra, cuidando al movimiento en el que creo y que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Nadie hubiera imaginado una actitud diferente de mi parte.

De hecho hay quienes dicen que, la certeza de saber que yo no rompería, me perjudicó, pero eso yo no lo creo, porque hubiera sido mucho más dañino que alguien dudara sobre mis convicciones y principios.

En algunos espacios incluso se planteó la interrogante de si yo seguiría en Morena. Entiendo la pregunta ante las complejidades suscitadas en otros estados, sin embargo, conmigo no es necesaria.

Como dije: soy un soldado de la Presidenta. Hija y nieta de obradoristas y jamás milité en otro partido político. Enfrenté al gobierno corrupto y traidor de María Eugenia Campos, oposición que he pagado con un altísimo precio mediático y político que no todos estuvieron dispuestos a asumir.

Y lo seguiré haciendo porque si nos dividimos pondríamos en riesgo la victoria en Chihuahua, algo que no podemos permitir, por el contrario saldremos en unidad y con más fuerza que nunca a ganar el estado.

En cambio el reto en Juárez no es ganar, sino multiplicar para que la Transformación llegue a todas y todos. Por el bien de todos, así será”.