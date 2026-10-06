Apagado alumbrado público de la Fuentes Mares y Nueva España por fallas en transformador

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que el alumbrado público del boulevard Fuentes Mares, en el tramo comprendido de la avenida Nueva España hasta la calle Niños Héroes, así como la gaza del Distribuidor Vial Sur, permanecerá apagado temporalmente debido a una falla en el transformador.

Lo anterior por un corto circuito derivados de las lluvias de días pasados, ocasionando daños en el transformador que abastece de energía eléctrica a esta zona. Debido a que se trata de un equipo de alto calibre y de características especiales, fue necesario solicitar un transformador nuevo al proveedor, por lo que se espera que llegue en los próximos días para proceder con su instalación y restablecer el servicio.

Mientras se llevan a cabo estas acciones, el Gobierno Municipal solicita a las y los conductores transitar con precaución por este sector, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones del camino, especialmente durante la noche.

La Dirección de Mantenimiento Urbano mantiene seguimiento puntual a la situación y trabaja para que el servicio de alumbrado sea restablecido a la brevedad posible.