Baja la probabilidad de lluvia en la capital; prevén martes con nublados y máxima de 25°C

Este martes se mantendrán condiciones de frescas a templadas por la mañana y clima cálido a poco caluroso por la tarde, con ambiente frío a fresco en la zona serrana.

Se esperan lluvias de 5.1 a 25 mm en sectores de las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro; de 2.1 a 5 mm en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, y de 0.1 a 2 mm en otros sectores del estado.

☔️⛈️ En entidades del norte de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/SQiXqgGTZl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

Para el miércoles 7 de octubre se intensificarán las lluvias, con acumulados de 25.1 a 50 mm en sectores de las zonas suroeste, centro y sur, principalmente en los municipios de Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Belisario Domínguez y Satevó.

También se prevén precipitaciones de 5.1 a 25 mm en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, además de lluvias de 0.1 a 2 mm en sectores del norte, noroeste, sur, sureste y este.

Los vientos serán de 10 a 20 km/h, con rachas superiores a 35 km/h en sectores de las zonas noroeste, suroeste, sur, sureste y noreste, principalmente en Buenaventura, Guachochi, Balleza, El Tule, San Francisco de Conchos, Jiménez, Ojinaga y Manuel Benavides.