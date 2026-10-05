Exhorta SSPE extremar precauciones por obras públicas en Chihuahua capital; pide anticipar traslados para evitar contratiempos

Ante las modificaciones viales implementadas por las obras que se realizan en distintos puntos de Periférico de la Juventud y Teófilo Borunda, el subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, César Komaba Quezada, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los accesos y salidas habilitados, con el objetivo de evitar congestionamientos y facilitar la circulación.

Komaba Quezada explicó que los cambios en los accesos han sido señalizados y difundidos a través de distintos medios y redes sociales, por lo que pidió a los conductores atender las indicaciones establecidas y utilizar únicamente las rutas habilitadas para el tránsito.

Detalló que uno de los puntos de mayor atención se encuentra en el acceso para quienes circulan por Teófilo Borunda con dirección hacia El Reliz, donde se mantiene habilitada una incorporación hacia Ortiz Mena, la cual actualmente funciona también como retorno debido a las condiciones de la obra y a las necesidades de operación de los trabajos.

El subsecretario señaló que elementos de Movilidad mantienen presencia en este punto para apoyar la circulación y evitar que las modificaciones generen mayores afectaciones a los conductores que transitan por la zona.

Asimismo, indicó que en el sector norte del Periférico de la Juventud se realizaron modificaciones en las entradas y salidas hacia la lateral, con el propósito de trasladar parte de la carga vehicular hacia esta vía y evitar que la congestión se concentre directamente sobre el Periférico de la Juventud.

Komaba Quezada explicó que durante la tarde se registra el mayor volumen de circulación, particularmente antes de las 17:30 horas, mientras que durante las mañanas el flujo vehicular en algunos de estos puntos es menor debido a la dirección predominante de los desplazamientos.

Finalmente, reiteró que las modificaciones y cierres forman parte de las condiciones necesarias para permitir el desarrollo de las obras, por lo que la colaboración de los automovilistas resulta fundamental para mantener una circulación ordenada y contribuir a que los trabajos puedan avanzar con la menor afectación posible.