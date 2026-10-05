Pone Marco Bonilla a Juárez en el centro de su agenda política

Marco Bonilla aseguró que Ciudad Juárez requiere mayor atención, cercanía y sensibilidad por parte de los gobiernos, al señalar que entre sus principales necesidades se encuentran la seguridad, la economía y la infraestructura urbana.

El exalcalde de Chihuahua afirmó que será respetuoso de las decisiones que adopten los distintos institutos políticos respecto a los perfiles y procesos rumbo a 2027, por lo que evitó pronunciarse a favor de alguna de las opciones que han comenzado a mencionarse para contender por la Presidencia Municipal de Juárez.

No obstante, sostuvo que la frontera enfrenta una serie de necesidades que deben ser atendidas de manera urgente y con una estrategia coordinada entre el Estado, el Municipio y la Federación.

“Juárez necesita mucha atención, mucha más atención, mucha más sensibilidad, mucha más cercanía”, manifestó Bonilla, quien consideró que la ciudad debe dejar atrás lo que calificó como un periodo de abandono durante la actual administración municipal.

Entre los temas que planteó como prioritarios mencionó el fortalecimiento de la economía y la seguridad, además de la construcción de infraestructura de drenaje pluvial que permita reducir los riesgos ante lluvias intensas, luego de las afectaciones registradas recientemente.

El alcalde con licencia de la capital, también destacó la necesidad de atender las condiciones de las escuelas y generar más espacios públicos para la población, al considerar que estos rubros deben formar parte de una agenda integral para los próximos meses.

“Cuando todos trabajamos en equipo, a Juárez le va bien y cuando a Juárez le va bien, al resto de los municipios nos va mejor”, expresó.