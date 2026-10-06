Deuda pública crecerá más que los ingresos, gastos y la economía en el 2027

La deuda pública, en su medida más amplia, tendrá un crecimiento mayor al de la economía mexicana, los ingresos públicos y el gasto del gobierno el siguiente año, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plasmados en el Paquete Económico 2027.

Para el siguiente año, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la deuda en su medida más amplia– sea de 21 billones 665,995 millones de pesos, lo que representa un nivel histórico de 55% del Producto Interno Bruto (PIB), así como un crecimiento de 3.6% en comparación con el estimado para el cierre de este año.

De acuerdo con la dependencia, el nivel reflejará el mayor costo financiero así como un efecto del tipo de cambio más alto, lo que elevará la deuda externa; sin embargo, señaló que esto será parcialmente compensado por el crecimiento del PIB, que contribuirá a contener la dinámica de las métricas de la deuda.

El crecimiento de la deuda pública será mayor al crecimiento del gasto público, que será de 1.1%, así como al de los ingresos públicos que, sin contar lo obtenido por deuda, crecerían 1.7% el siguiente año.

Asimismo, también será mayor al crecimiento de la economía mexicana. Para el 2027, la SHCP prevé un crecimiento entre 1.5 y 2.5%, que si bien es mayor al de este año, es menor de lo que crecerá la deuda.

“La deuda sigue creciendo de forma descontrolada, sobre todo si el crecimiento económico no se cumple.

La deuda está basada en supuestos que no son fácilmente anticipables, como el crecimiento económico, la tasa de interés y el tipo de cambio. El principal riesgo que vemos es que para el siguiente año no se logren cumplir con los supuestos, afectando el indicador de la deuda”, dijo Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Necesidad de crecimiento acelerado

Que la deuda esté creciendo más que los ingresos, gasto y la economía del país es preocupante, sobre todo ante la coyuntura actual donde las agencias calificadoras han puesto en la mira el déficit fiscal, señalaron analistas.

En este sentido, Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, señaló que uno de los factores principales para poder estabilizar la deuda es una agenda de crecimiento más acelerado, ya que esto no solo ayuda en la métrica como porcentaje del PIB, sino también deja una mayor recaudación de impuestos, principal fuente de ingresos públicos en México.

Otros factores que ayudarían a estabilizar la deuda sería una estrategia complementaria para fortalecer los ingresos públicos, mejorar las finanzas y situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como analizar las presiones en el gasto público en el mediano plazo y cómo reducirlas.

“Es verdad que la deuda pública en México es menor si se compara con otros países. Pero también lo es el nivel de recaudación de impuestos si se compara con otros países. El que la deuda crezca más que la economía es preocupante”, aseveró Jorge Cano.