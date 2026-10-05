Soberbia de Morena no los deja ver que los juarenses repudian su gobierno corrupto; con Bonilla, vamos a ir por Juárez: Alfredo Chávez

Debido a que la toma de protesta de Marco Bonilla como defensor de la Patria, la Familia y la Libertad será en Ciudad Juárez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, recordó que así será debido a la importancia que tiene esa fronteriza ciudad y a la prioridad que le ha dado Bonilla Mendoza, quien hoy pidió licencia como alcalde de Chihuahua capital.

“Vamos a ganar Juárez, aunque a la 4T y su soberbia no le guste lo que les digo. La soberbia de Morena no alcanza a ver que los juarenses repudian un gobierno de la corrupción, que repudian un gobierno que no da soluciones y da estrictamente excusas”, explicó Chávez Madrid.

Y añadió: entonces, ¿por qué Juárez? Porque es la ciudad más importante del estado, porque en su momento fue un bastión de Acción Nacional y porque vamos a recuperar Ciudad Juárez. Tanto el estado como el país tienen una deuda histórica con Ciudad Juárez, no de hoy, de muchos años, y bueno, lo que va a hacer Marco Bonilla será decirle a Juárez lo bueno que viene para los juarenses, y creo que hay que quitarnos y borrarnos el discurso de Morena, haciendo siempre la división. Juárez es el motor del estado, es nuestra ciudad más importante”.

“Vamos a ir por Juárez porque vamos a recuperar Juárez para los juarenses, y pues si la 4T no nos cree, ahí nos vemos en unos meses y verán que les vamos a dar una muy buena sorpresa, así sea el candidato que sea de ellos, hoy la sociedad juarense creo que va a despertar”, finalizó el coordinador de la bancada panista.