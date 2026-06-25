Detienen Policías Investigadores a imputado por violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Juan Misael R. M., quien contaba con una orden de aprehensión en su contra, por el delito de violencia familiar agravada.

Las investigaciones ministeriales, establecen que el 18 de abril de 2023, el presunto agredió verbal y psicológicamente a la hija de su pareja sentimental, quien contaba con ocho años de edad.

Fue detenido en la avenida Niños Héroes y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia formulará la imputación en su contra.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de representar a la sociedad en los tribunales, procurar justicia a las víctimas de los delitos y obtener el castigo para quienes los cometen.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)