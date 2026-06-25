Adulto mayor resulta lesionado tras flamazo en vivienda de la colonia 2 de Octubre

Un adulto mayor de 64 años resultó lesionado con golpes en diversas partes del cuerpo y quemaduras de primer y segundo grado, luego de registrarse un flamazo al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ramón Núñez y Lucha y Progreso, en la colonia 2 de Octubre.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal, personal de la Fiscalía General del Estado y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incidente y establecer si el flamazo fue provocado por una sobrecarga en un cilindro de gas o por una posible fuga en la instalación.