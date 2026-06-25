Localiza Fiscalía Zona Sur a menor de edad ausente en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), localizó sano y salvo a un niño de ocho años, momentos después de que fue reportado como ausente este jueves 25 de junio en la ciudad de Parral.

El infante, de iniciales M.E.B.J., fue encontrado esta tarde cuando transitaba sobre la calle Jesús García, en la colonia Centro.

Fue trasladado con un médico legista que certificó que se encontraba en buen estado de salud.

En presencia de sus padres, declaró ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, que salió de su casa sin avisar a sus familiares, y que una vez en la calle estuvo pidiendo dinero.

Con su reintegración a su núcleo familiar, se concluyó con los protocolos de localización y se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.