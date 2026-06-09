Reportan que revocaron visa a Adán Augusto por presuntos vínculos con red de huachicol

Estados Unidos ha revocado la visa al senador Adán Augusto López Hernández, investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal. Sin embargo, la preocupación en Palacio Nacional se centra en Andrés López Beltrán, pues temen que la indagatoria lo alcance.

Las revelaciones las hace hoy el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, donde asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum conoce la información porque se la proporcionó el propio Departamento de Estado, pero sin detalles sobre la investigación.

“Las malas noticias continúan llegando al gobierno de México. La última fue la confirmación de que la visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada”, refiere al respecto en el artículo.

Las alarmas, según Riva Palacio, se encendieron, pero por los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de manera específica a Andrés “Andy” López Beltrán, identificados como socios cercanos en el entramado del contrabando de combustibles.

Incluso, añade, “la Cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente”.

DESDE HACE NUEVE MESES SABEN DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA ADÁN

El periodista detalla que desde septiembre pasado el gobierno de Claudia Sheinbaum sabe que le siguen la pista a López Hernández porque durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, le entregaron al gabinete de seguridad de México las “fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible”. No obstante, en México se bloqueó cualquier indagatoria local.

“López Hernández, sin embargo, no fue sujeto de ninguna investigación en México (…) en buena parte porque esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre quien existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal”, detalla el periodista.

LAVADO DE DINERO Y PROTECCIÓN A BRAZOS ARMADOS

La investigación estadounidense, según las revelaciones del autor de Estrictamente Personal, no sólo se limita al contrabando de hidrocarburos, sino que documenta la creación de una presunta estructura financiera de lavado de dinero mediante empresas factureras y prestanombres que ligan directamente al senador con Andy López Beltrán.

“La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están registradas por prestanombres, vinculados también a Andy, como llaman al segundo hijo de López Obrador”, explica.

De acuerdo con el periodista, la red de contrabando de combustible en la que está involucrado Adán Augusto es diferente a la que manejaba Sergio Carmona, quien era conocido como el “Rey del Huachico”, y con cuyos recursos se financiaron ocho campañas de Morena para gobernador en 2021.

La indagatoria contra Adán Augusto López en EU abarcaría la protección institucional a la delincuencia organizada durante su gestión como gobernador de Tabasco, señalando específicamente su omisión y complicidad con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y fundador de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al cerco contra la llamada 4T se suma la cancelación de visas de los gobernadores Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila. Y, de acuerdo con Riva Palacio, además del congelamiento de cuentas bancarias, han comenzado el proceso de embargo de propiedades en territorio estadounidense contra este bloque de funcionarios.

Si bien la relación entre López Hernández y la presidenta Claudia Sheinbaum no es buena, como asegura el periodista, el senador ha sido un operador “discreto, pero eficaz” para Morena.

El legislador tabasqueño, muy cercano al expresidente, quien incluso lo ha llamado “hermano”, es uno de los políticos de mayor interés para Estados Unidos, donde lo consideran responsable de “haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países y por la supuesta red que tejió con el crimen organizado en México”.

Con información de Vanguardia