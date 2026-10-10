Murió Mike Ditka, legendario jugador y entrenador de la NFL

Mike Ditka, legendario miembro del Salón de la Fama de la NFL y emblemático exentrenador de los Chicago Bears, murió a los 86 años.

La muerte de la leyenda de la NFL fue anunciada por Jarrett Payton, hijo del legendario corredor Walter Payton, quien jugó bajo las órdenes de Ditka en Chicago.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo y amigo, Mike Ditka”, declaró la familia del exentrenador en un comunicado, difundido por Jarrett Payton.

“Si bien el mundo conocía a Mike como un jugador de futbol americano del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo campeón del Super Bowl XX de los Chicago Bears, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia. Extrañaremos a Mike inmensamente y lo recordaremos por siempre”.

Mike Ditka construyó una trayectoria excepcional tanto dentro del terreno de juego como desde la banca.

Durante su etapa como jugador profesional entre 1961 y 1972, militó en equipos como los Chicago Eagles, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, destacando en la posición de ala cerrada (tight end), revolucionando el rol con su capacidad para bloquear y recibir pases, y conquistando el Super Bowl VI con los Cowboys. Su legado como deportista le valió ser inducido al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional (Pro Football Hall of Fame) en 1988.

Posteriormente, alcanzó la máxima consagración en los banquillos al dirigir a los Chicago Bears, escuadra con la que hizo historia al ganar el Super Bowl XX en la temporada de 1985, encabezando una de las defensas más dominantes de todos los tiempos. También ganó el Super Bowl XII como asistente de Tom Landry en Dallas.

Con su partida, la NFL despide a uno de los escasos personajes en la historia en levantar el trofeo Vince Lombardi tanto como jugador, asistente y entrenador en jefe, dejando una huella imborrable en el deporte estadounidense.